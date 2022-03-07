Ибрагимович обсудит новый контракт с «Миланом» через месяц

Шведский форвард Златан Ибрагимович намерен обсудить с руководством «Милана» продление истекающего в конце сезона контракта. Переговоры между миланцами и футболистом состоятся через месяц, сообщил итальянский журналист Даниэле Лонго в своём «твиттере».

«Россонери» намерены предложить игроку зарплату в размере € 2,5-3 млн за сезон, а также бонусы, связанные с индивидуальными и командными достижениями.

В конце марта сборной Швеции предстоит финальная встреча плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира — 2022. Если шведская команда пробьётся на мировой форум, это станет дополнительным стимулом для Златана продлить контракт с клубом ещё на один год. В сезоне-2021/2022 Ибрагимович провёл в составе «Милана» 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.