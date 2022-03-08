Даниил Уткин является лучшим в Европе по голам со штрафных
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Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин забил четыре гола прямыми ударами со штрафных в нынешнем сезоне РПЛ. Это больше чем у любого другого игрока в топ-5 лиг Европы в текущем сезоне, сообщается в «твиттере» OptaIvan.
У полузащитника «Монпелье» Тежи Саванье и защитника «Фиорентины» Кристиано Бираги по три гола.
7 марта, грозненский «Ахмат» встретился с казанским «Рубином». Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Рубина».
Единственный гол за «Ахмат» забил Даниил Уткин на третьем минуте.
«Ахмат» набрал 30 очков в 20 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 10-м месте.
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