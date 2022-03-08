«Интер», «Севилья» и «Аякс» проявляют интерес к Луису Суаресу

У нападающего «Атлетико» Луиса Суареса есть несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает Marca.

По данным источника, стороны еще не договорились о продлении контракта. Сейчас интерес к нападающего проявляет «Аякс», «Севилья» и «Интер». Также в услугах уругвайца заинтересованы бразильские клубы.

При этом, сам Суарес своим приоритетным вариантом рассматривает остаться в Ла Лиге.

Суарес выступает за «Атлетико» с 2020 года, перейдя из «Барселоны» за € 7 млн. В нынешнем сезоне уругвайский нападающий отметился 11 забитыми голами и тремя голевыми передачами в 35 матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Суареса оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн. Его соглашение с испанским клубом истекает в конце сезона.