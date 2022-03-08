Хавбека «ПСЖ» Гейе оскорбляли за то, что он травмировал Мбаппе. Килиан поддержал партнёра

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гейе подвергся оскорблениям в социальных сетях за то, что травмировал партнёра по команде нападающего Килиана Мбаппе, сообщает RMC Sport.



Французский форвард решил поддержать одноклубника. Он опубликовал в «Инстаграме» фото с Гейе и написал: «Все вместе, всегда. Это «ПСЖ».

Напомним, Мбаппе досрочно завершил тренировку, прошедшую в понедельник, 7 марта, после столкновения с Гейе. Обследование выявило у Килиана гематому и исключило перелом.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что Мбаппе, скорее всего, сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ», который пройдёт завтра, 9 марта. Напомним, первая игра закончилась победой парижан со счётом 1:0. Победный мяч на счету Мбаппе.