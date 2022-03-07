Мбаппе, скорее всего, сможет принять участие в матче ЛЧ с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе избежал серьёзной травмы и, судя по всему, сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Форвард получил повреждение левой ноги на тренировке 7 марта. Обследование выявило у Килиана гематому и исключило перелом, сообщает L’Equipe. В настоящее время медицинская служба клуба проводит необходимые процедуры для обеспечения участия Мбаппе в матче Лиги чемпионов.

Напомним, Мбаппе досрочно завершил тренировку, прошедшую в понедельник, 7 марта, после столкновения с Идриссой Гейе.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» состоится 9 марта 2022 года в Мадриде. Напомним, первая игра закончилась победой парижан со счётом 1:0. Победный мяч на счету Мбаппе.