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«ПСЖ» предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола

«ПСЖ» предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола
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«Пари Сен-Жермен» предложил нападающему Килиану Мбаппе самый большой контракт в истории футбола, сообщает The Independent.

По информации источника, парижане готовы платить форварду зарплату в размере € 100 млн в год. Мадридский «Реал», который претендует на игрока, не готов давать французу такие деньги. «Сливочные» рассчитывают привлечь Килиана историей клуба, а также его потенциалом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил 23-летнему форварду соглашение, рассчитанное до 2024 года. Согласно условиям, Мбаппе получал бы зарплату в размере € 50 млн за сезон. Также футболисту выплатили бы € 100 млн в качестве бонуса за лояльность.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Изначально он перешёл из «Монако» на правах годичной аренды. В 2018 году парижане выкупили контракт футболиста за € 145 млн. Действующее соглашение нападающего истекает в конце 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 160 млн. Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал» летом на правах свободного агента.

Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Реал» — «Реал Сосьедад»:

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