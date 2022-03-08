Мбаппе включён в заявку «Пари Сен-Жермен» на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»

«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В состав французского клуба включён нападающий Килиан Мбаппе, который рисковал пропустить встречу из-за повреждения.



Заявка «ПСЖ» на матч с «Реалом»: Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Паредес, Икарди, Неймар, Ди Мария, Данилу, Дагба, Вейналдум, Диалло, Дракслер, Керер, Нуну Мендеш, Гейе, Дина Эбимбе, Месси, Симонс, Доннаррумма, Летелье.



Напомним, Мбаппе досрочно завершил тренировку, прошедшую в понедельник, 7 марта, после столкновения с Идриссой Гейе. Обследование выявило у Килиана гематому и исключило перелом.



Позднее в СМИ появилась информация о том, что Мбаппе, скорее всего, сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ», который пройдёт завтра, 9 марта. Напомним, первая игра закончилась победой парижан со счётом 1:0. Единственный мяч на счету Мбаппе.