Кроос попал в заявку «Реала» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

«Реал» опубликовал заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».

Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Фуидиас, Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Марсело, Кроос, Модрич, Вальверде, Васкес, Себальос, Иско, Камавинга, Азар, Бензема, Асенсио, Йович, Бэйл, Винисиус, Родриго, Мариано.

Напомним, Кроос не принял участия в матче испанской Примеры с клубом «Реал Сосьедад» (4:1). Встреча прошла 5 марта. Немецкий футболист пропустил игру из-за травмы подколенного сухожилия.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Пари Сен-Жермен» состоится завтра, 9 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой французского клуба со счётом 1:0.