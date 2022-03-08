Болельщики «Ференцвароша» выступили против призыва уволить Черчесова

Болельщики «Ференцвароша», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, выступили против увольнения наставника из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ulloi129.hu.



По информации источника, 92% фанатов венгерского клуба не поддержали инициативу посла Украины в Венгрии Любови Непоп расторгнуть контракт с Черчесовым. «Ференцварош» занимает в высшей лиге Венгрии первое место. Команда Станислава Черчесова набрала 46 очков. У «Академии Пушкаша», идущей на втором месте, 41 балл. Таким образом, команда российского тренера лидирует в чемпионате Венгрии с пятиочковым отрывом.

Предыдущим местом работы Черчесова была национальная команда России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».