Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симоне Индзаги высказался после вылета «Интера» из Лиги чемпионов

Симоне Индзаги высказался после вылета «Интера» из Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

«Конечно, есть большие сожаления, так как мы хотели выйти в четвертьфинал всеми силами, мы играли против «Ливерпуля», который наряду с «Манчестер Сити» и «Баварией» сейчас является лучшей командой в Европе. Вероятно, мы расплачиваемся за последние 15 минут первого матча, потому что я думаю, что мы провели две очень хорошие игры против отличного соперника. «Мы приехали на «Энфилд», чтобы показать все, на что способны,. Во время нашего лучшего периода игры и худшего для «Ливерпуля» Алексис Санчес был удалён, это было неудачное время», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» в первом матче уступил «Ливерпулю» со счётом 0:2, а в ответной игре победил со счётом 1:0.

«Интер» зарубился с «Ливерпулем» и даже победил. Но подвёл свой игрок «Интер» зарубился с «Ливерпулем» и даже победил. Но подвёл свой игрок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022