Симоне Индзаги высказался после вылета «Интера» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.
«Конечно, есть большие сожаления, так как мы хотели выйти в четвертьфинал всеми силами, мы играли против «Ливерпуля», который наряду с «Манчестер Сити» и «Баварией» сейчас является лучшей командой в Европе. Вероятно, мы расплачиваемся за последние 15 минут первого матча, потому что я думаю, что мы провели две очень хорошие игры против отличного соперника. «Мы приехали на «Энфилд», чтобы показать все, на что способны,. Во время нашего лучшего периода игры и худшего для «Ливерпуля» Алексис Санчес был удалён, это было неудачное время», — приводит слова Индзаги Football Italia.
Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» в первом матче уступил «Ливерпулю» со счётом 0:2, а в ответной игре победил со счётом 1:0.
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