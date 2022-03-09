Симоне Индзаги высказался после вылета «Интера» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

«Конечно, есть большие сожаления, так как мы хотели выйти в четвертьфинал всеми силами, мы играли против «Ливерпуля», который наряду с «Манчестер Сити» и «Баварией» сейчас является лучшей командой в Европе. Вероятно, мы расплачиваемся за последние 15 минут первого матча, потому что я думаю, что мы провели две очень хорошие игры против отличного соперника. «Мы приехали на «Энфилд», чтобы показать все, на что способны,. Во время нашего лучшего периода игры и худшего для «Ливерпуля» Алексис Санчес был удалён, это было неудачное время», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» в первом матче уступил «Ливерпулю» со счётом 0:2, а в ответной игре победил со счётом 1:0.