Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Спортинг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов рассказал, чем его удивил Сандро Шварц

Фёдор Смолов рассказал, чем его удивил Сандро Шварц
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, чем его удивил главный тренер клуба Сандро Шварц.

«Не ожидал, что Сандро Шварц будет таким, и скажу больше – удивил, приятно удивил. По трансляциям было видно, что он эмоционален в крайней степени. Но когда приехал на сборы и приступил к тренировкам, то убедился, с какой страстью он относится к работе и к футболу. Сандро – открытый человек, очень доброжелательный, коммуникабельный.

Да, сборы у него действительно тяжёлые. Плюс очень большое количество контрольных матчей провели, от постоянных игр сложнее всего приходилось. При том, что на сборы я езжу уже лет так 15. Но три матча за три дня сыграл впервые», — цитирует Смолова пресс-служба «Динамо».

Новость по теме
Смолов: испытал невероятные эмоции, когда трибуны начали скандировать мою фамилию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022