Червиченко предположил, какой российский клуб может купить Абрамович

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, какой российский клуб может купить владелец «Челси» Роман Абрамович.
«Зная о ранних дружеских отношениях между Абрамовичем и Гинером, предположу, что, скорее всего, это будет ЦСКА. Тем более у армейцев сейчас проблемы с ВЭБом — это наиболее напрашивающийся вариант. «Динамо» и «Спартак» — нет, а «Локомотив» со своей железной дорогой тоже не вариант.
Думаю, вряд ли он захочет покупать «Торпедо», которое практически по футбольным меркам ничего не стоит. Поэтому, скорее всего, это будут армейцы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).
- 9 марта 2022
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