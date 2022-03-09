AS: «Реал» и «Атлетико» хотят взять в аренду защитника «Шахтёра»

Защитник донецкого «Шахтёра» Винисиус Тобиас может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 18-летнего игрока заинтересованы «Реал» и «Атлетико», сообщает AS.



По информации источника, мадридские клубы хотят арендовать бразильского защитника. Отмечается, что «сливочные» несколько лет наблюдали за Тобиасом.



18-летний защитник перешёл в «Шахтёр» в январе 2022 года из «Интернасьонала» за € 6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. Примечательно, что Тобиас ещё не провёл ни одного официального матча за «горняков».

Напомним, ранее ФИФА заявила, что контракты легионеров с украинскими клубами приостановлены из-за ситуации в стране.