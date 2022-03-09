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«Айнтрахт» минимально обыграл «Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Айнтрахт» минимально обыграл «Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
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Сегодня, 9 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Айнтрахтом». Команды встречались на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в игре спустя 14 минут после стартового свистка открыл Филип Костич после паса Джибриля Соу. На 30-й минуте Набиль Фекир после передачи Серхио Каналеса восстановил равенство на табло. Через 2 минуты Даити Камада вывел франкфуртский клуб вперёд, а во втором тайме Рафаэль Борре не смог реализовать пенальти.

На стадии 1/16 финала «Бетис» встречался с «Зенитом». В первой игре испанцы одержали победу со счётом 3:2, во второй игре команды разошлись миром — 0:0. В концовке той игры Александр Ерохин вывел питерцев вперёд, но арбитр отменил его гол после просмотра видеоповтора.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2022, среда. 20:45 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Костич – 14'   1:1 Фекир – 30'   1:2 Камада – 32'
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