Фернандиньо стал четвёртым бразильцем, достигшим отметки в 100 матчей в Лиге чемпионов

Сегодня, 9 марта, в стартовом составе «Манчестер Сити» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с лиссабонским «Спортингом» вышел бразильский полузащитник Фернандиньо.
Как сообщает в «Твиттере» OptaJoe, данная игра стала 100-й для бразильского хавбека в Лиге чемпионов. 36-летний Фернандиньо стал 44-м игроком, который достиг данной отметки, и четвёртым бразильцем после Роберто Карлоса, Дани Алвеса и Марсело.
Фернандиньо дебютировал в Лиге чемпионов 15 лет назад, когда играл в составе донецкого «Шахтёра».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Спортинг». В данный момент идёт первый тайм, счёт 0:0.
В первой встрече сильнее оказались «горожане», они разгромили португальскую команду со счётом 5:0.
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