Директор «Реала» оценил выступление Мбаппе в ответном матче с «ПСЖ»

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо, а в прошлом известный футболист, высказался об игре 23-летнего французского нападающего «Пари-Сен Жермен» Килиана Мбаппе, которому удалось отличиться голом в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1, 3:2 общ.).

«Сегодня вечером Килиан продемонстрировал, что он решительный игрок. Настоящий соперник для любой обороны… Очень опасный. Что нам нужно делать, так это наслаждаться тем, что произошло, и ничего больше. Это было нечто незабываемое.

Что касается хода матча, то мы становились всё ближе и ближе к заветной цели, а затем у нас было две волшебные минуты – со счёта 2:1 до 3:1. Команда обладала верой, мужеством и индивидуальностью. Теперь мы вышли в четвертьфинал», — приводит слова Бутрагеньо пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Напомним, ранее Мбаппе связывали с вероятным переходом именно в мадридский «Реал» на правах свободного агента ближайшим летом. В нынешнем сезоне за «ПСЖ» Килиан принял участие в 35 матчах, в которых отметился 25 голами и 17 результативными передачами.