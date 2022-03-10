Директор «Реала» оценил выступление Мбаппе в ответном матче с «ПСЖ»

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо, а в прошлом известный футболист, высказался об игре 23-летнего французского нападающего «Пари-Сен Жермен» Килиана Мбаппе, которому удалось отличиться голом в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1, 3:2 общ.).
«Сегодня вечером Килиан продемонстрировал, что он решительный игрок. Настоящий соперник для любой обороны… Очень опасный. Что нам нужно делать, так это наслаждаться тем, что произошло, и ничего больше. Это было нечто незабываемое.
Что касается хода матча, то мы становились всё ближе и ближе к заветной цели, а затем у нас было две волшебные минуты – со счёта 2:1 до 3:1. Команда обладала верой, мужеством и индивидуальностью. Теперь мы вышли в четвертьфинал», — приводит слова Бутрагеньо пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
Напомним, ранее Мбаппе связывали с вероятным переходом именно в мадридский «Реал» на правах свободного агента ближайшим летом. В нынешнем сезоне за «ПСЖ» Килиан принял участие в 35 матчах, в которых отметился 25 голами и 17 результативными передачами.
- 10 марта 2022
-
04:13
-
03:57
-
03:54
-
03:45
-
03:28
-
03:21
-
03:11
-
03:02
-
02:50
-
02:23
-
02:17
-
02:04
-
01:52
-
01:35
-
01:30
-
01:19
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:37
-
00:35
-
00:27
-
00:20
-
00:18
-
00:05
-
00:02
- 9 марта 2022
-
23:49
-
23:47
-
23:40
-
23:26
-
23:00
-
22:58
-
22:48
-
22:46
-
22:40