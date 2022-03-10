Шиманьски и Рыбус не намерены использовать опцию приостановления контрактов с клубами РПЛ

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски и защитник «Локомотива» Мацей Рыбус не намерены покидать свои команды до окончания сезона, сообщает Sportowe Fakty. По информации источника, футболисты не будут задействовать опцию приостановления контрактов с клубами Российской Премьер-Лиги.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке.
Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. Летом полузащитник сборной Польши переподписал соглашение с бело-голубыми. Новый контракт с клубом рассчитан на пять лет. Рыбус выступает за «Локомотив» с 2017 года. Ранее он играл за «Лион», «Терек» и «Легию». В сборную Польши вызывается с 2009 года.
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