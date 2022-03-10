Валерий Карпин: надеюсь, что очень скоро наш футбол вернётся на международную арену

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с национальной командой и возвращение в «Ростов».

«Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернётся на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах. Благодарен руководителям РФС и футбольного клуба «Ростов», которые в текущей ситуации согласовали возможность совмещения работы в сборной и в клубе», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».