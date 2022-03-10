Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Байер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: надеюсь, что очень скоро наш футбол вернётся на международную арену

Валерий Карпин: надеюсь, что очень скоро наш футбол вернётся на международную арену
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с национальной командой и возвращение в «Ростов».

«Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернётся на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах. Благодарен руководителям РФС и футбольного клуба «Ростов», которые в текущей ситуации согласовали возможность совмещения работы в сборной и в клубе», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022