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У Крыховяка есть предложения от испанских и немецких клубов

У Крыховяка есть предложения от испанских и немецких клубов
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Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк хочет покинуть российский клуб. Об этом сообщает Sportowe Fakty.

По информации источника, поляк ведёт интенсивные переговоры о расторжении контракта с российским клубом. У футболиста уже есть предложения от испанских и немецких клубов. Определяющим в решении игрока будет количество игровой практики, которое ему предложит будущий клуб.

Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб.

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