У Крыховяка есть предложения от испанских и немецких клубов
Поделиться
Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк хочет покинуть российский клуб. Об этом сообщает Sportowe Fakty.
По информации источника, поляк ведёт интенсивные переговоры о расторжении контракта с российским клубом. У футболиста уже есть предложения от испанских и немецких клубов. Определяющим в решении игрока будет количество игровой практики, которое ему предложит будущий клуб.
Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб.
Комментарии
- 11 марта 2022
-
00:17
- 10 марта 2022
-
23:58
-
23:41
-
23:19
-
23:13
-
23:01
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:17
-
22:10
-
22:10
-
22:00
-
21:57
-
21:53
-
21:42
-
21:41
-
21:06
-
20:57
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:13
-
20:04
-
19:55
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:15
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
18:58
-
18:57
Партнерский контент