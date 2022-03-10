У Крыховяка есть предложения от испанских и немецких клубов

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк хочет покинуть российский клуб. Об этом сообщает Sportowe Fakty.



По информации источника, поляк ведёт интенсивные переговоры о расторжении контракта с российским клубом. У футболиста уже есть предложения от испанских и немецких клубов. Определяющим в решении игрока будет количество игровой практики, которое ему предложит будущий клуб.

Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб.