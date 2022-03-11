Хави прокомментировал ничью «Барселоны» с «Галатасараем» в Лиге Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча с «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 0:0.
«Во втором тайме мы прибавили. Мы были удивлены тем, насколько они сильны в обороне. Иньяки Пенья был впечатляющим. Мы не были такими, как в последних играх. Их центральные защитники были феноменальны и не позволили нам забить. Обидно, потому что мы доминировали, хотя создали меньше, чем обычно. Мы были организованы и занимали хорошие позиции. Нам нужно было лучше атаковать. Лучше понимать, чего требует игра в атаке. Это Лига Европы, и соперники здесь благодаря своим достоинствам», — приводит слова Хави Marca.
Ответный матч между «Барселоной» и «Галатасараем» пройдёт 17 марта в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Начало матча – 20:45 мск.
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