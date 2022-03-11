«Ювентус» может подписать Кристиана Пулишича летом
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Туринский «Ювентус» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Челси» Кристиану Пулишичу, сообщает Gazzetta dello Sport.
Трансфер американского полузащитника может состояться уже грядущим летом. Игрок национальной сборной США не получает достаточного количества игровой практики в «Челси», но при этом может закрыть несколько позиций на поле в атакующей линии.
Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в 2019 году за € 64 млн. В текущем сезоне 23-летний игрок провёл за лондонцев 25 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 45 млн. «Ювентус» занимает четвёртое место в итальянской Серии А после 28 туров.
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