Бакаев: после паузы в РПЛ будем готовиться. Пока не знаю, к чему, но главное быть готовыми

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром».

«Впереди «Краснодар» — игра будет тяжелая. В «Краснодаре» нет плохих игроков, все хорошие. Если будет недооценка, мы поплатимся за это. «Краснодар» умеет играть. Прошлогодний матч, который окончился со счётом 6:1, не вспоминаем. Сейчас у них другая команда, у нас другая команда, у всех другие стили — будет другая игра и другой счёт. После «Краснодара» и «Нижнего Новгорода» будет большая пауза. В это время будем готовиться — пока не знаю, к чему, но надо, чтобы всегда были готовы. Я думаю, этот план самый оптимальный», — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе.



Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» запланирован на воскресенье, 13 марта.

