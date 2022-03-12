Вильмар Барриос: перед игрой с «Челси» я был почти мертв

Полузащитник «Атлетико» Вильмар Барриос рассказал о матче Лиги чемпионов с «Челси».
«Если честно, перед игрой с «Челси» я был почти мертв от усталости. Прилетел в Петербург из Колумбии, потом сразу в Москву, чтобы получить документы, и еще не было понятно, получится, или нет. Вышло все быстро, снова в самолет, и в Лондон. Менялись часовые пояса, бежало время в самолетах – чувствовал себя физически разрушенным. Но при этом во мне был кураж, который позволил все это преодолеть.
Впереди был первый матч Лиги чемпионов, на «Стэмфорд Бридж», возможность в нем сыграть! Сначала не знаешь, получится ли, потом постепенно начинаешь «открывать замки»: сначала дают документы, потом понимаешь, что успеваешь к матчу – и этот кураж соответственно растет. Все это законсервировало накопившуюся усталость, я преодолел ее через животное желание выйти на поле, помочь партнерам, проявить себя.
Потом, конечно, я с лихвой испытал последствия перемещений по миру… Но в Лондоне было все просто: приехал в отель, переговорили с тренерами, совсем немного времени перекусить – через час уже ехали на стадион. И меня прямо несло вперед. Матч в итоге провели отлично, как команда. К сожалению, не добились результата, который хотели, но выглядели очень достойно, на мой взгляд», — цитирует Барриоса «Спорт день за днём».
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