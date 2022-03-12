Клопп поддержал санкции против «Челси» и Абрамовича

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о санкциях против владельца «Челси» миллиардера Романа Абрамовича.



«Не думаю, что спрашивать меня о контроле над владельцами клубов справедливо. Вы гораздо дольше в этой стране. Всем было всё равно, верно? Кому-то было не наплевать, когда в «Челси» пришёл Роман Абрамович? Кого-то действительно волновало, что «Ньюкасл» был захвачен? Болельщикам правда не всё равно? Это вопрос.



Британское правительство поступило правильно. Понятно, откуда берутся деньги. Все это знали, все это приняли. Это наша вина. Это вина общества. Теперь мы можем больше это не принимать, поэтому назначаем наказание. Это не вина «Челси», нисколько», — приводит слова Клоппа Goal.com.

10 марта против владельца «Челси» миллиардера Романа Абрамовича были введены санкции правительством Великобритании. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.