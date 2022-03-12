Лэмпард: могу пересчитать по пальцам, сколько раз виделся с Абрамовичем за последние годы

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о ситуации в «Челси».
«Я проработал тренером «Челси» почти два года и играл там 13 лет. У меня есть друзья, которые работают в этом клубе. Конечно, если люди потеряют работу в «Челси», то по-человечески я буду переживать. Сейчас тяжёлый момент для клуба. Я не хочу зацикливаться на этой теме, потому что я — тренер «Эвертона». Это мой приоритет, но то, что люди находятся в опасности, заставляет меня переживать.
Ранее кто-то говорил, что я близок с Романом Абрамовичем. Но я бы мог пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз мы с ним виделись за последние годы. Я проработал в «Челси» 13 лет, и это было абсолютным удовольствием, и это именно то, на чём я хочу остановиться», — приводит слова Лэмпарда Goal.com.
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