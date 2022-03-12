Николсон: Ваноли — реально сильный тренер и очень приятный человек

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о своей адаптации в московской команде, а также поделился мнением о главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.



«Адаптация прошла просто отлично. В футбольном плане мы с ребятами быстро поняли, чего ждать друг от друга, какие у кого сильные стороны. Классно наладили контакт на поле и с Промесом, и с Ларссоном, и с другими. Вне поля у нас тоже суперские отношения.



Ваноли — реально сильный тренер и очень приятный человек. Больше всего мне нравится, с какой страстью он работает», — приводит слова Николсона пресс-служба «Спартака».



Напомним, Николсон присоединился к «Спартаку» на первом январском сборе команды. Соглашение московского клуба с 24-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года.

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