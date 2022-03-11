Ловчев: «Спартак» пока неправильно играет с Николсоном
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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Шамара Николсона.
«Очень хороший, техничный нападающий. Но мне сразу вспоминаются звёзды, которые к нам приезжали: Халк, Это’О, Диарра. Мы ждали, что они потянут нас за собой — а вместо этого футболисты, наоборот, расслаблялись и опускались до нашего уровня. Надеюсь, с ним такого не произойдёт.
По Николсону видно, что он забивной. Но «Спартак» пока неправильно с ним играет. Ему постоянно дают мяч в недодачу, и он даже не реагирует на такие пасы. Команда должна понимать, кто такой Николсон и как его использовать, а не пытаться подогнать его под схему. Сегодня он, конечно же, выигрывает позицию у Соболева», — цитирует Ловчева RT.
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