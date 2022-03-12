Созин: в России нет футболистов на 18 команд. Учитывая уход легионеров – на 16 бы найти

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил идею расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд.



«Слышу предложения по увеличению количества команда в РПЛ до 18. Представитель «Химок» – господин Терюшков, перед началом весенней части РПЛ открыто говорил: клуб ищет нападающего, но российский рынок пуст. Этот человек принимает участие в руководстве клубом и открыто заявляет: в России нет игроков. И это «Химки» не могут усилиться российскими игроками, а как мы собираемся найти ещё две команды?



Расширение РПЛ понизит средний уровень чемпионата, который и так не очень высок. А мы хотим объявить всем: мы большая страна и хотим сделать нашему футболу ещё хуже! Ну давайте все команды страны в РПЛ засунем, тогда, может, эти разговоры успокоятся? Но тогда будет бардак. В РПЛ должны играть лучшие, а не все вместе. А футболистов на 18 команд в России сейчас нет. Учитывая уход легионеров – на 16 бы найти», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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