Созин: нельзя менять РПЛ и оставлять всех на будущий сезон. Клубы просто бросят играть

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал новость о возможном моратории на вылет команд из РПЛ в ФНЛ.



«Моё личное мнение – нельзя сейчас менять регламент и оставлять все команды в РПЛ на будущий сезон. Это абсолютно точно нарушит спортивный принцип. Если кто-то настаивает на том, чтобы команды не вылетали, то будьте любезны, договаривайтесь об этом перед началом сезона. Так было в КХЛ – у них своя система, о которой заявили заранее. Если за несколько туров до конца чемпионата объявить, что клубы не вылетают, то те, кто борется за выживание – «Химки», «Уфа», «Ростов» или «Нижний Новгород», просто бросят играть. Так нельзя! Доиграйте этот сезон со спортивным принципом, а потом меняйте свои регламенты. Тогда и политика клубов поменяется, трансферы, кто-то может захотеть наигрывать состав на три года. Плюс важно обозначить, сколько лет продлится этот мораторий на вылет. Но когда чемпионат играется менять правила игры нельзя! Это неспортивно, это лишит лигу зрительского интереса», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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