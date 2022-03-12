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Александр Кержаков: ничья в матче с «Уфой» — закономерный результат

Александр Кержаков: ничья в матче с «Уфой» — закономерный результат
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итог матча 21-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча завершилась безголевой ничьей.

«Если брать ход игры, то результат закономерен. Доволен ли я? Нет. Я считаю, что мы должны были побеждать. В своих желаниях мы настраивались побеждать. Но если отталкиваться от происходящего на футбольном поле, то, мне кажется, ничья — закономерный результат», — сказал Кержаков после матча в эфире «Матч Премьер».

«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 встрече и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (17) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).

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