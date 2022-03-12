Газизов: «Уфе» нужно было набирать три очка с «Нижним». Я сильно недоволен результатом

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Встреча закончилась со счётом 0:0.
«Очень сильно недоволен результатом. Нам нужны было набирать три очка, других вариантов быть не могло. По судейству сказать сложно, пока не пересматривал эпизод с отменённым пенальти. Первый тайм вообще не понравился в исполнении двух команд. У Агаларова были моменты. Мог забивать. Будем ждать, что его наконец-то прорвёт. Хотя, конечно, пятиматчевый отрезок без голов — это неприятно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 встрече и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (17) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).
- 12 марта 2022
-
17:30
-
17:29
-
17:21
-
17:15
-
17:12
-
17:08
-
16:59
-
16:49
-
16:38
-
16:26
-
16:22
-
16:00
-
15:57
-
15:30
-
15:27
-
15:23
-
15:03
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:19
-
14:14
-
14:03
-
13:57
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
12:51
-
12:48
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:17
-
11:57
-
11:49