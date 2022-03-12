Газизов: «Уфе» нужно было набирать три очка с «Нижним». Я сильно недоволен результатом

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Встреча закончилась со счётом 0:0.



«Очень сильно недоволен результатом. Нам нужны было набирать три очка, других вариантов быть не могло. По судейству сказать сложно, пока не пересматривал эпизод с отменённым пенальти. Первый тайм вообще не понравился в исполнении двух команд. У Агаларова были моменты. Мог забивать. Будем ждать, что его наконец-то прорвёт. Хотя, конечно, пятиматчевый отрезок без голов — это неприятно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 встрече и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (17) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).