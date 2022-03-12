Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп: когда Мо Салах садится, значит, что-то не на 100% в порядке

Клопп: когда Мо Салах садится, значит, что-то не на 100% в порядке
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму нападающего красных Мохамеда Салаха в матче 29-го тура с «Брайтоном».

«Он думает, что там ничего серьёзного, но вы можете видеть, когда Мо Салах садится, значит, что-то не на 100% в порядке. Думаю, он получил травму в предыдущем моменте, когда он ударил по мячу и его заблокировали. Он хотел пробить, его блокировали, думаю, он немного потянул ногу. Посмотрим», – цитирует Клоппа BT Sport.

Египтянин покинул поле на 63-й минуте, вместо него на поле появился нападающий Диогу Жота. Матч закончился победой мерсисайдцев со счётом 0:2. В текущем сезоне 29-летний Салах провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 20 мячей и отдал 10 голевых передач. Нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.

Новость по теме
«Ливерпуль» обыграл на выезде «Брайтон» в матче 29-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022