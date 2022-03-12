Клопп: когда Мо Салах садится, значит, что-то не на 100% в порядке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму нападающего красных Мохамеда Салаха в матче 29-го тура с «Брайтоном».
«Он думает, что там ничего серьёзного, но вы можете видеть, когда Мо Салах садится, значит, что-то не на 100% в порядке. Думаю, он получил травму в предыдущем моменте, когда он ударил по мячу и его заблокировали. Он хотел пробить, его блокировали, думаю, он немного потянул ногу. Посмотрим», – цитирует Клоппа BT Sport.
Египтянин покинул поле на 63-й минуте, вместо него на поле появился нападающий Диогу Жота. Матч закончился победой мерсисайдцев со счётом 0:2. В текущем сезоне 29-летний Салах провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 20 мячей и отдал 10 голевых передач. Нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
- 12 марта 2022
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