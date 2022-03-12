Максим Орешкин одним словом прокомментировал игру ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин лаконично прокомментировал игру команды в матче 21-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1. Решающий мяч был забит уже в компенсированное время.
«Игра? Отличная», — сказал Орешкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
На 39-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. На 42-й минуте ответный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор. В добавленное ко второму тайму время забил защитник армейцев Марио Фернандес.
Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).
- 12 марта 2022
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