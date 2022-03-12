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ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря голу Фернандеса в добавленное время

ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря голу Фернандеса в добавленное время
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Сегодня, 12 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» принимал ЦСКА. Армейцы одержали победу — 2:1.

На 39-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. На 42-й минуте ответный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор. В добавленное ко второму тайму время забил защитник армейцев Марио Фернандес.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогали ему ассистенты Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
12 марта 2022, суббота. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Языджи – 39'   1:1 Изидор – 42'   1:2 Фернандес – 90+1'
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