А. Березуцкий высказался об игре Марио Фернандеса в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался об игре защитника Марио Фернандеса в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Бразилец в добавленное ко второму тайму время забил победный мяч.

«Марио — уникальное явление в российском футболе. Бразильский игрок с русским характером. Дорогого стоит. Спустя час после прошлой игры он уже сказал, что будет готовиться к «Локо». Но он всегда так говорит, а потом у него находят повреждения. Он мог сегодня не сыграть, но для него нет «не могу». Видимо, если только ногу оторвёт.



Забивать в концовке помогают желание победить, характер», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).