Валерий Филатов: что с результатами «Локомотива»? Нормально играли

Бывший президент московского «Локомотива» Валерий Филатов высказался о поражении железнодорожников в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилось победой армейцев со счётом 2:1. Победный мяч в добавленное время забил защитник ЦСКА Марио Фернандес.

«Что с результатами команды? Нормально играли. Перспективы? Нормальные перспективы. Разве плохо играли? Нормально всё», — передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).