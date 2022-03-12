Фердинанд: Салах хочет стать иконой «Ливерпуля» или денег? Надеюсь, клуб его удержит

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение о будущем нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Фердинанд считает, что игрок должен решить, что для него важнее.



«Всё зависит от Мо Салаха. Чего он хочет? Хочет стать абсолютным идолом и иконой «Ливерпуля» навсегда и остаться там, или дело в деньгах? В итоге мы узнаем это», – цитирует Фердинанда ВВС.



Ранее появилась информация, что египтянина и его агента не устраивает новое предложение руководства «Ливерпуля». Сам Салах сегодня получил травму в матче 29-го тура АПЛ с «Брайтоном» и покинул поле на 63-й минуте, успев отличиться забитым мячом на 61-й минуте. Встреча завершилась победой красных со счётом 2:0. Благодаря набранным очкам «Ливерпуль» сократил отставание от «Манчестер Сити», идущего на первом месте, до трёх очков.