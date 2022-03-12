В «Локомотиве» рассказали, почему не играет Бека-Бека

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о причинах отсутствия полузащитника Алексиса Бека-Бека. Он пропустил матч 21-го тура РПЛ с ЦСКА, который завершился победой армейцев со счётом 2:1.



«Вы всё видели. Показали хорошую игру, но надо забивать своё. Что с Бека-Бека? Скоро вернётся. Из России он не уезжал. Почему не играет? Немного приболел», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



На 39-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. На 42-й минуте ответный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор. В добавленное ко второму тайму время забил защитник армейцев Марио Фернандес. Отметим, что Языджи забил уже три мяча и сделал две результативные передачи в пяти матчах после перехода в ЦСКА.



Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).