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Плутник: «Локомотив» не ищет нового тренера, нравится, как работает Комппер

Плутник: «Локомотив» не ищет нового тренера, нравится, как работает Комппер
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заверил, что клуб работает в соответствии с запланированной стратегией.

«Команда работает, стратегия — долгий документ, мы ей верны. Будем заниматься развитием молодёжи. Пабло уехал, мы обсуждаем предложения по его переходу в другие клубы. Речь об обычной сделке на стандартных условиях. Рассматриваем сделки, хотим улучшить условия. Это продажа.

Нового тренера не ищем, нравится, как работает Комппер. Исходим из того, что всё будет так же. Я не обсуждал мораторий навылет, мне не рассказывали об этом менеджеры. Я не готов это обсуждать, потому что не знаю аргументы. Комппер занят подготовкой команды, лицензию ему сейчас невозможно сделать», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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