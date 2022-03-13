Ал. Мостовой: «Локомотив» лихорадит, происходит непонятно что, а ЦСКА выглядит солидно

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой выразил мнение о матче 21-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА на выезде одержал победу над «Локомотивом» (2:1).

«Все надежды «Локомотива» на ничью не сыграли. Не сыграли, потому что то, что «Локомотив» делал там последние 10 с небольшим добавленным временем, конечно, накладывало ужас. Потому что ЦСКА имел момент за моментом, и конечно, в конечном итоге они и отправили мяч в ворота. Это лишний раз говорит о том, что я говорил сегодня перед игрой, что «Локомотив» лихорадит, потому что те люди, которые туда пришли, сейчас ушли, кто-то крутится, кто-то не крутится, и происходит непонятно что. И в конце, скорее всего, неправильные замены подвели, а у ЦСКА, наоборот, всё правильно, ну и подбор игроков, о чем мы говорили еще после игры со «Спартаком». ЦСКА стал выглядеть солидно, очень хорошие футболисты, они показывают свой уровень и свою планку, и выходит то, что мы говорили после первого тура второго круга, что «Зенит», «Динамо» и ЦСКА, скорее всего, включатся.

Думаю, что, если «Спартак» будет играть так же, как он играл, он «Локомотив» может еще догнать, потому что видно, что уровня игры некоторым футболистам не хватает, чтобы «Локомотив» вклинился в борьбу. Хорошо, что еще защитник Мампасси у них играл. Он выжигал, еще старался, подстраховывал многих. «Локомотив» жалко, потому что команда после пяти первых туров создавала конкуренцию, а сейчас не видно прогресса. Многие забыли про ужасное поражение, ужасный проигрыш у себя на поле в Кубке с командой ФНЛ, поэтому это всё как бы аккумулируется. Ну что? То, что мы говорили перед игрой, что «Локомотив» или сыграет вничью, или проиграет, сбылось. Жалко «Локомотив», хорошая команда, но то, что там происходило и происходит, отражает игру.

Думаю, что «Спартак», если завтра выиграет, уже будет догонять многие команды, хотя лишний раз говорим о том, что мы отовсюду исключены, поэтому все играют только для себя кроме первого места. А за первое место, мы видим, кто борется. Кстати, ЦСКА еще может преподнести сюрприз, если «Зенит» в 1-2 играх оступится. Будет интересно посмотреть», — написал Мостовой в своём Telegram-канале.

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).