Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Хаверца на 89-й минуте

«Челси» обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Хаверца на 89-й минуте
Комментарии

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Хозяева одержали победу — 1:0.

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 89-й минуте отличился полузащитник Кай Хаверц, ему ассистировал Жоржиньо.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогали ему ассистенты Иан Хассин и Николас Хоптон. В роли резервного рефери выступал Майкл Солсбери.

Лондонский «Челси» набрал 59 очков в 28 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (31) находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).

В 30-м туре АПЛ «Ньюкасл» сыграет на выезде с «Эвертоном», а «Челси» в рамках 31-го тура примет дома «Брентфорд».

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
13 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Хаверц – 89'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022