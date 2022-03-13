«Челси» обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Хаверца на 89-й минуте

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Хозяева одержали победу — 1:0.

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 89-й минуте отличился полузащитник Кай Хаверц, ему ассистировал Жоржиньо.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогали ему ассистенты Иан Хассин и Николас Хоптон. В роли резервного рефери выступал Майкл Солсбери.



Лондонский «Челси» набрал 59 очков в 28 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (31) находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).



В 30-м туре АПЛ «Ньюкасл» сыграет на выезде с «Эвертоном», а «Челси» в рамках 31-го тура примет дома «Брентфорд».