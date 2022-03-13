«Байер» уступил «Кёльну» в матче Бундеслиги. Азмун вышел на замену на 64-й минуте

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Байер» принимал «Кёльн». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 67-й минуте отличился полузащитник Кингсли Шиндлер, ему ассистировал Деян Любичич.



Отметим, что экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне игрок «Байера» Сердар Азмун вышел на замену на 64-й минуте.



После 26 сыгранных туров «Байер» располагается на третьем месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022, имея в своём активе 45 очков. «Кёльн» с 39 очками находится на седьмой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мюнхенская «Бавария» (60). Также «Бавария» является действующим чемпионом Германии.