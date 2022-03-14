«Барселона» разгромила «Осасуну». Торрес оформил дубль, Дембеле отдал две голевые передачи

В ночь с 13 на 14 марта мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Осасуну». Хозяева одержали победу — 4:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте нападающий «Барсы» Ферран Торрес реализовал пенальти в ворота «Осасуны». На 21-й минуте Торрес оформил дубль, ему ассистировал Усман Дембеле.

Торрес выводит «Барсу» вперёд:

Торрес делает дубль:

На 27-й минуте счёт до разгромного довёл форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, голевой пас отдал Усман Дембеле. На 75-й минуте результативный удар нанёс полузащитник Рики Пуч.

Гол Обамеянга:

Пуч забивает в ворота «Осасуны»:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервным рефери выступал Горка Этайо Эррера.



После 27 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 51 очко. «Осасуна» с 35 очками находится на 11-й строчке в таблице.

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