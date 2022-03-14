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«Барселона» разгромила «Осасуну». Торрес оформил дубль, Дембеле отдал две голевые передачи

«Барселона» разгромила «Осасуну». Торрес оформил дубль, Дембеле отдал две голевые передачи
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В ночь с 13 на 14 марта мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Осасуну». Хозяева одержали победу — 4:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте нападающий «Барсы» Ферран Торрес реализовал пенальти в ворота «Осасуны». На 21-й минуте Торрес оформил дубль, ему ассистировал Усман Дембеле.

Торрес выводит «Барсу» вперёд:

Торрес делает дубль:

На 27-й минуте счёт до разгромного довёл форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, голевой пас отдал Усман Дембеле. На 75-й минуте результативный удар нанёс полузащитник Рики Пуч.

Гол Обамеянга:

Пуч забивает в ворота «Осасуны»:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервным рефери выступал Горка Этайо Эррера.

После 27 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 51 очко. «Осасуна» с 35 очками находится на 11-й строчке в таблице.

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Испания - Примера. 28-й тур
13 марта 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Ф. Торрес – 14' (пен)   2:0 Ф. Торрес – 21'   3:0 Обамеянг – 27'   4:0 Пуч – 75'
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Новости. Футбол
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