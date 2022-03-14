«Барселона» разгромила «Осасуну». Торрес оформил дубль, Дембеле отдал две голевые передачи

В ночь с 13 на 14 марта мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Осасуну». Хозяева одержали победу — 4:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте нападающий «Барсы» Ферран Торрес реализовал пенальти в ворота «Осасуны». На 21-й минуте Торрес оформил дубль, ему ассистировал Усман Дембеле.
Торрес выводит «Барсу» вперёд:
На 27-й минуте счёт до разгромного довёл форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, голевой пас отдал Усман Дембеле. На 75-й минуте результативный удар нанёс полузащитник Рики Пуч.
Пуч забивает в ворота «Осасуны»:
Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервным рефери выступал Горка Этайо Эррера.
После 27 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 51 очко. «Осасуна» с 35 очками находится на 11-й строчке в таблице.
Испанская Примера стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей Ла Лиги, а также игры Кубка Италии, аналитические программы и обзоры доступны по подписке «Okko Футбол» — 7 дней за 1 рубль.
- 14 марта 2022
-
01:22
-
00:50
-
00:48
-
00:42
-
00:35
-
00:31
-
00:24
- 13 марта 2022
-
23:58
-
23:35
-
23:34
-
23:30
-
23:25
-
23:21
-
23:15
-
22:56
-
22:55
-
22:38
-
22:37
-
22:34
-
22:28
-
22:23
-
22:20
-
22:18
-
22:10
-
22:06
-
22:00
-
21:53
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:23
-
21:21