Языджи не намерен покидать ЦСКА и останется в клубе до конца сезона

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы футболиста ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что его подопечный не собирается покидать московский клуб до конца сезона.
«Могу вам точно сказать: Юсуф останется в клубе до конца сезона, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты. Он счастлив в ЦСКА», — сказал Чебеджи в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Юсуф Языджи — турецкий футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Лилль» и сборной Турции, выступающий на правах аренды за российский клуб ЦСКА (Москва). В составе армейской команды он провёл четыре игры и отличился тремя точными ударами. Все голы были забиты в рамках матчей чемпионата России. За сборную Турции Языджи провёл девять встреч, в которых голами не отметился.
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