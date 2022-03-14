Дасаев объяснил, кто инициировал письмо Союза ветеранов футбола России в адрес ФИФА и УЕФА

Прославленный вратарь Ринат Дасаев рассказал о том, кто инициировал письмо Союза ветеранов футбола России в адрес ФИФА и УЕФА.
«Я думаю, что всё творящееся вокруг российского футбола несправедливо. При чём тут спорт и футбол? Санкции ФИФА и УЕФА неправильны — нельзя отстранять наши клубы. Письмо, которое отправил Мирзоян от Союза ветеранов футбола России, — это наше коллективное решение. Не было одного инициатора, все принимали участие в его создании», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, открытое письмо Союза ветеранов футбола России с просьбой отменить решение об отстранении российских команд подписали Станислав Черчесов, Олег Романцев, Никита Симонян, Дмитрий Аленичев, Ринат Дасаев, Егор Титов, Александр Самедов и многие другие.
- 14 марта 2022
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