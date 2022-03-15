Видаль – о возможном переходе во «Фламенго»: очень нравится этот клуб, мечтаю играть там

34-летний чилийский хавбек миланского «Интера» Артуро Видаль высказался о возможном переходе в один из клубов чемпионата Бразилии, а именно – во «Фламенго», который проявляет наибольший интерес к игроку.
«Мне очень нравится «Фламенго», я ценю жест президента, когда он подарил мне футболку клуба. Я мечтаю играть там, надеюсь это случится очень скоро. Когда руководство захочет, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы попасть туда.
Моя европейская глава близка к завершению, я не знаю, подходящее ли сейчас время, но, если это произойдёт, моей следующей целью будет победа с «Фламенго». Команда конкурентоспособна, она лучшая в Южной Америке», — приводит слова Видаля Football Italia.
Напомним, в текущем сезоне Видаль принял участие в 32 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Чилиец стал игроком «Интера» в сентябре 2020 года, перейдя из «Барселоны» на правах свободного агента.
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