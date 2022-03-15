Де Брёйне: всё, что мы можем делать — стараться выиграть матчи

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о чемпионской гонке в АПЛ, которая развернулась между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
«Обе команды хорошо идут. Мы можем проиграть в каком-то матче, но и они могут, я за ними не слежу. Это никогда не кончится, так ведь? Ну и отлично. Мы заставляем друг друга становиться лучше. Всё, что мы можем делать — стараться выиграть матчи», — цитирует Де Брёйне официальный сайт «горожан».
Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, перейдя из «Вольфсбурга». В составе «горожан» он трижды выигрывал чемпионат Англии, дважды Суперкубок Англии, 5 раз Кубок английской лиги и один раз становился обладателем Кубка Англии. В прошлом сезоне бельгиец дошёл со своим клубом до финала Лиги чемпионов, где уступил «Челси» со счётом 0:1.
- 15 марта 2022
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