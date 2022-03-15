«Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодёжного первенства России

В матче 20-го тура молодёжного первенства России сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 5-й минуте встречи счёт открыл футболист «Зенита» Рони Михайловский. На 66-й минуте игрок санкт-петербургской команды Савва Котов установил итоговый счёт.
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 34 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице группы I молодёжного первенства России сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (33) — на 9-м месте. Лидером группы является московский ЦСКА (46).
В следующем туре молодёжного первенства России «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Зенит» проведёт встречу с «Динамо». Обе игры пройдут 1 апреля.
- 15 марта 2022
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