Гари Невилл поддержал идею сноса «Олд Траффорд»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о возможном сносе домашнего стадиона «красных дьяволов».



«Думаю, что снести «Олд Траффорд» и построить новый стадион — это правильный шаг. Лучше построить новую современную арену, чем тратить деньги на уже существующий стадион. Думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен иметь один из лучших стадионов в мире, а сейчас клуб отстаёт», — приводит слова Невилла Manchester Evening News.



Напомним, «Олд Траффорд» был открыт 112 лет назад. «Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (70).