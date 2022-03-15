Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аякс» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Невилл поддержал идею сноса «Олд Траффорд»

Гари Невилл поддержал идею сноса «Олд Траффорд»
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о возможном сносе домашнего стадиона «красных дьяволов».

«Думаю, что снести «Олд Траффорд» и построить новый стадион — это правильный шаг. Лучше построить новую современную арену, чем тратить деньги на уже существующий стадион. Думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен иметь один из лучших стадионов в мире, а сейчас клуб отстаёт», — приводит слова Невилла Manchester Evening News.

Напомним, «Олд Траффорд» был открыт 112 лет назад. «Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (70).

Новость по теме
Владельцы «Манчестер Юнайтед» рассматривают три варианта по реконструкции «Олд Траффорд»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022