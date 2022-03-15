Нападающий Сильвестр Игбун покинул «Нижний Новгород», воспользовавшись разрешением ФИФА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Игбун стал игроком «Нижнего Новгорода» в феврале текущего года. Контракт футболиста с нижегородским клубом рассчитан до 31 мая 2022 года. С 2019 по 2021 год Игбун был нападающим московского «Динамо», которое выкупило права на футболиста за € 2 млн. В январе 2022 года бело-голубые объявили о расторжении контракта с Игбуном по обоюдному согласию сторон за полгода до истечения соглашения.

Напомним, 7 марта ФИФА приняла решение разрешить легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Это связано с ситуацией на Украине.